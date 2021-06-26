إنجاز 98% من مبنى «الصحفيين» في دبي

دبي (الاتحاد)

قام أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بزيارة لمقر الجمعية الجديد في منطقة المحيصنة 2 بدبي اطلعوا خلالها على سير العمل في المبنى الذي يتم تنفيذه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أرض البناء ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم لإنشاء المبنى.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن مساحة المبنى تبلغ حوالي 1915 مترا مربعا وبلغت نسبة إنجاز الأعمال فيه حوالي 98%، حيث ظلت بعض الأعمال والتشطيبات النهائية فقط.

واستمع مجلس إدارة الجمعية خلال الزيارة، من استشاري المشروع والشركة المنفذة، إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع، وشاهدوا الصورة البانورامية لواجهة المبنى التي تضيء بعلم دولة الإمارات بعد الغروب. حضر الجولة حسين المناعي نائب رئيس الجمعية، وفضيلة المعيني أمين السر، وحسن عمران أمين الصندوق، والدكتور أحمد المنصوري ومحمد سعيد الطنيجي ورائد الشايب وسلامة الكتبي أعضاء مجلس الإدارة.