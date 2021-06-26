الشارقة للصحافة يطلق «إثمار»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن عقد النسخة الثالثة من برنامج «إثمار»، عبر برامج وسائل الاتصال المرئي خلال الفترة من 5 حتى 14 من يوليو المقبل مستهدفا الطلبة من سن 10 إلى 17 عاما، من خلال خطة تدريبية شاملة تسهم في تعزيز الوعي الإعلامي لدى الجيل الصاعد، وتعريفهم بمفاهيم العمل الصحفي والإعلامي بالتعاون مع عدد من الجهات والشخصيات الإعلامية المشهود لها بالكفاءة والمهنية.

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حرص البرنامج الذي يحظى بإقبال متزايد سنويا على مواصلة أهدافه في بناء الكوادر الإعلامية وتنمية مهاراتهم.. مشيراً إلى دور البرنامج في استكشاف المواهب الإعلامية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية للمساهمة في إعدادهم لصناعة المشهد الإعلامي وتطويره.