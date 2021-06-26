مواطنون يخصصون 11 وقفاًً خيرياًً في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي إضافة أوقاف جديدة لمشروعات الأوقاف في الإمارة، تنوعت ما بين عقارات ورخص تجارية.

واستقبلت المؤسسة مواطناً من المحسنين خصص 9 عقارات لتكن أوقافاً في الإمارة، تتنوع ما بين أوقاف ذرية وخيرية، تجاوزت قيمتها 17 مليون درهم، كما استقبلت المؤسسة محسنين أوقفا رخصتين تجاريتين للاستثمار (ش.م.م) كوقفين خيريين.

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة: إن المجتمع الإماراتي زاخر بالمحسنين الذين يدركون أهمية الوقف، ويوقفون عقارات ومشروعات تجارية لخدمة المصارف الخيرية والإنسانية بما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع.

وسجّلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر في دبي بنهاية العام الماضي الوقف رقم 717، لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المُسجَّلة لديها في الإمارة، سبعة مليارات درهم، وتعود الأوقاف إلى 442 واقفاً وواقفة، سجلوها لدى المؤسسة.