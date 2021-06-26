«وصفات» خدمة مجتمعية جديدة لأصحاب الهمم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة «وصفات» لتسهيل حصول أصحاب الهمم من فئات الصم والمكفوفين على الأدوية بطرق التواصل المناسبة لهم، وشرح تعليمات وطرق استخدامها بلغتي الإشارة للصم وبرايل للمكفوفين، وذلك بالتعاون مع شركة ريادة لإدارة المنشآت الطبية ومجموعة صيدليات مديسينا.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تدعيم مبدأ العيش المستقل لأصحاب الهمم في مجال استخدام الأدوية والعقاقير الطبية من خلال إيصالها لهم بطريقة آمنة، وشرح طريقة تناولها واستخدامها بطرق التواصل التي يجيدونها ويألفونها، لا سيما في ظل تزايد الحاجة لتقليل مخالطة الغرباء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدـ 19.

وبموجب التعاون بين «زايد العليا» و«ريادة» و«ميديسينا»، يتم تحضير عبارات استخدام الأدوية بطريقة برايل للمكفوفين، وفيديوهات بلغة الإشارة للصم، والتواصل مع الصم بلغة الإشارة لتقديم الاستشارات الطبية لهم، فضلاً عن تدشين خط ساخن بلغة الإشارة للصم عن طريق تطبيقات للتواصل المرئي مع توفير مترجم للغة الإشارة لتقديم الدعم والاستشارات اللازمة، وصرف الأدوية بالملصقات والفيديوهات الإرشادية المطلوبة.

وقع مذكرة التفاهم الثلاثية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة ريادة لإدارة المنشآت الطبية الدكتور عاطف الشاعر المدير التنفيذي للشركة، وعن مجموعة صيدليا ميديسينا عبد الرؤوف الجبور المدير التنفيذي للشركة، وجرت مراسم التوقيع عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد.

تعتمد الفكرة في المبادرة الجديدة على توصيل أدوية أصحاب الهمم إلى منازلهم مع توضيح طريقة استخدامها بطريقة برايل للمكفوفين وبلغة الإشارة للصم، وتستهدف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في إمارة أبوظبي، ويقدر عددهم بحدود 950 شخصاً، وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في إمارة أبوظبي ويقدر عددهم بحدود 1300 شخص، على أن تتوسع المبادرة في مرحلة تالية لتشمل جميع فئات أصحاب الهمم في أبوظبي وفي إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة كافة.