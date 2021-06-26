انطلاق الملتقى الخليجي الأول للناجين 2021

الشارقة (الاتحاد)

تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان، «الملتقى الخليجي الأول للناجين 2021»، افتراضياً غداً بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، تحت شعار «معاً ننتصر»، وذلك عبر حساب الجمعية على منصة يوتيوب، بين الساعة 11 صباحاً و1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستهدف الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، تسليط الضوء على تجارب الناجين في هذه الدول، وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم العلاجية، وإبراز القصص الناجحة والملهمة للناجين من السرطان.

وحول أهمية الملتقى قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: يأتي تنظيم الجمعية للملتقى، ترجمة لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، والرامية إلى حشد الجهود المجتمعية والمؤسسية لمكافحة مرض السرطان، ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه وترسيخ ثقافة الفحوصات الذاتية، بهدف التقليل من الإصابة بهذه الأمراض.