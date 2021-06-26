«أبوظبي للصيد والفروسية» يُطلق حملة ترويجيـة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تُقام الدورة الـ (18) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021»، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

ويُقام المعرض للمرّة الأولى على مدى 7 أيّام متواصلة، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي توقعات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم، ويستجيب لطموحات العارضين في القطاعات الـ 11 التي تُشكّل الحدث وترسمه.

ويحظى المعرض برعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويرعى قطاع «أسلحة الصيد» شركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد».

ماجد المنصوري

ويتصدّر الحدث، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معارض الصيد على مستوى العالم من حيث تنوع قطاعاته وعدد الزوار، ويلعب دوراً مهماً في استقطاب السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم عموماً، إذ زاره منذ عام 2003 ما يزيد على مليون و600 ألف زائر. كما شهدت دورته الأخيرة (أبوظبي 2019) زيارة أكثر من 115 ألف زائر من 120 جنسية.

وبهدف استقطاب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم، لحضور الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، فقد أطلقت اللجنة العليا المُنظّمة للحدث حملة ترويجية وتسويقية دولية كبرى من خلال مكاتب المعرض التمثيلية في عددٍ من الدول الأوروبية والآسيوية، إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية في مختلف أنحاء العالم، إذ تتم مُتابعة أخبار وفعاليات الدورة القادمة من المعرض منذ شهور، بما يزيد على 45 لغة.

وبهذه المناسبة، قال معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: «ونحن نتشارك سويّةً فرحة الخروج التدريجي من أزمة الجائحة في مختلف الدول، يُسعدنا أن نكشف عن 80 نشاطاً حيّاً وافتراضياً وفعالية شائقة بانتظار جمهور المعرض على مدى أيّامه السبعة، والذين تنتظرهم أنشطة تعليمية ومُسابقات مبتكرة وعروض تراثية ورياضية مباشرة تستقطب الجميع، وتوفر للعائلة المزيد من المرح وفرص التعلّم، ولتُعزّز من جاذبية معرض أبوظبي كمهرجان جماهيري عائلي يهم ويناسب كافة أفراد الأسرة والمجتمع».

ويتجلّى غنى المعرض وشموليته في القطاعات الـ 11 المُتنوعة التي يضمّها وتستقطب عشرات الآلاف من الزوار من مختلف الاهتمامات، وهي تشمل: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع تعزيز التراث الثقافي والحفاظ عليه، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المُختصّة.