«السلمة» تفوز بجائزة «عون» في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

فاز فريق الهلال الطلابي بمدرسة السلمة للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بأم القيوين، بالمركز الأول على مستوى الإمارة بجائزة «عون» للخدمة المجتمعية، بعد مشاركته في أكثر من 45 فعالية وطنية ومجتمعية، أبرزها مشروع «بعزيمتهم نرتقي».

وقالت منال محمد، مشرفة الفريق، إن الفريق استطاع أن ينشر تجربته عالمياً من خلال الفعاليات الوطنية، التي تم بثها مباشر عبر «ميكروسوفت تيميز»، وعرض فيها مشاركاته الابتكارية، بالإضافة إلى المشاركة في «هاكاثون الإمارات»، كما تواجد الفريق في أكبر درس عالمي نظمته منظمة «اليونسكو»، إلى جانب المشاركة في دعم طالب العلم عبر جائزة «العباقرة الافتراضيون»، وكذلك مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي الموجهة للطلاب، مثل مشروع «ابني مدرسة» و«ارسم بسمة»، وأشارت إلى أن مشاركات فريق الهلال الطلابي، توزعت ما بين فعاليات وطنية وابتكارية وتعليمية وأنشطة السلامة الرقمية والحماية من التنمر، ودعم مادي لطالب العلم، مشيرة إلى أن الفريق أنجز 1065 ساعة تطوعية منذ سبتمبر 2020 وحتى يونيو الجاري.