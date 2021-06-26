تعرف على طقس الإمارات غدا الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غدا الأحد، مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة. وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند 16:29 والمد الثاني عند 02:21 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 20:09.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند 12:05 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.