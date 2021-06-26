«الصحة»: تقديم 103.196 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 103.196 جرعة من لقاح «كوفيد - 19»، خلال الساعات الأربع والعشرين 24 الماضية.

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15.043.227 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 152.10 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19».