محمد بن راشد: الوقت مثل الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوقت مثل الحياة لا يمكن إيقافه، مشيراً سموه إلى ضرورة تنظيم الوقت وإطلاق الشعور الإيجابي، ولفت سموه إلى أن المنظّم يستطيع أن ينظّم وقته على كل شيء.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «الوقت لدي مثل الحياة، فالوقت لا تستطيع أن تخزنه، مثل النهر لا تستطيع أن تدعس على مائه مرتين، لأنه ماض، الحياة لا تستطيع أن تخزنها لأنها تمضي، أي أن المنظم يستطيع أن ينظم وقته على كل شيء، لكن يتخلص أولاً من الغيمة التي على رأسه، ويبدأ الشعور الإيجابي».