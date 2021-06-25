تعزيز التدريب بين أكاديمية سيف بن زايد و«الشرطة الأردنية»

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمكتبه العميد ظاهر المقداد الملحق العسكري بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب الشرطي والأمني.

وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن شكره وتقديره للجهود المقدمة من الشرطة الأردنية في تدريب منتسبي شرطة أبوظبي على أفضل البرامج والأنشطة التدريبية، والتي تسهم في صقل معارفهم وتعريفهم بالمستجدات التطويرية.