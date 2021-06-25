«الدفاع» تشارك في «ملكس 2021»

بلاروسيا (وام)

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري، مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع، في فعاليات الدورة العاشرة من معرض الدفاع الدولي «ملكس 2021» بالعاصمة البيلاروسية مينسك. وحضر الوفد حفل افتتاح فعاليات المعرض الذي تم افتتاحه من قبل معالي رومان غولوفتشينكو رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا. وقام اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري والوفد المرافق بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة ومنصات عرض الشركات البيلاروسية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية. وتعرف الوفد خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية، وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع، وتبادلوا معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض «دبي للطيران 2021» الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم، ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله. وأكد أهمية المعرض على خريطة المعارض العالمية في المجال الدفاعي والأمني. والتقى اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري على هامش المعرض معالي دميتري بانتوس، وزير الإنتاج الحربي لجمهورية بيلاروسيا، بحضور كبار الضباط من كلا الجانبين، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. والتقى الوفد المشارك مع عدد من رؤساء الشركات البيلاروسية المشاركة في المعرض، حيث تمت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزاره الدفاع والشركات العارضة من أجل بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغلال القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.