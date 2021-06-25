انطلاق مؤتمر «أمراض القلب والشرايين» في دبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي أمس، فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر حول أمراض القلب والشرايبن، برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون العلمي مع جمعية القلب الخليجية، ويستمر يومين في فندق «لو ميريديان» المطار.

وأوضح الدكتور وائل المحميد رئيس المؤتمر، أن الحدث - الذي شارك فيه عدد من الخبراء والأطباء المختصين بأمراض القلب والشرايين - يهدف إلى ترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية، وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين سعياً لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع. وذكر أن قائمة المتحدثين في المؤتمر تضم عدداً من المختصين من «كليفلاند كلينيك» و«مايو كلينك» في الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة من أبرز الأطباء في تخصصات القلب والأوعية الدموية من الدولة.

من جانبه، لفت عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية إلى أهمية عقد فعاليات المؤتمر، مؤكداً دعم الجائزة لهذا الحدث.

ومن أبرز الموضوعات التي ستناقش من خلال المؤتمر تشخيص وعلاج أمراض الشريان التاجي والتعقيدات الناتجة عن استبدال الصمام الأورطي، ومعالجة حالات فشل القلب والفيزيولوجيا الكهربائية ،وغيرها.