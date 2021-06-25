نورة المنصوري.. جراحة عيون بمهارة إماراتية

منى الحمودي (أبوظبي)

تعد الدكتورة نورة المنصوري من أوائل الأطباء الإماراتيين في تخصص جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، والتي تعمل حالياً في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بعد سنوات من الدراسة والممارسة العملية، وإجراء العديد من العمليات أثناء الفترة التدريبية خارج الدولة.

منذ أن أنهت الثانوية العامة في مدرسة السلع الثانوية، بمعدل %98.9، التحقت الدكتورة نورة المنصوري بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، حيث تخرجت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من ضمن أوائل الدفعة، وبعد ذلك التحقت بتخصص العيون وجراحتها في مدينة الشيخ خليفة الطبية وكانت من المتفوقين، حيث حصلت لمرات متكررة على أفضل تحصيل في امتحانات الزمالة الأميركية، بمعدل فوق %90.

تمكنت الدكتورة نورة المنصوري من الحصول على الزمالة العربية في تخصص العيون، بمعدل امتياز، كما تعد أول طبيبة إماراتية تلتحق ببرنامج التجسير لطب العيون في مستشفى مايو كلينك العريق في الولايات المتحدة.

وانضمت لبعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين برعاية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث التحقت ببرنامج التجسير لطب العيون في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة.

تمتلك خبرة عملية في العديد من المستشفيات

استطاعت المنصوري أن تحصل على القبول في برنامج الزمالة الكندية لجراحة الشبكية والجسم الزجاجي في الجامعة الفرنسية في مونتريال كندا، لتكون بذلك أول طبيبة يتم قبولها في البرنامج منذ عام 1996، حيث اجتازت التخصص بأفضل تقدير واستطاعت أن تكمل السنوات بمهارة وتفوق.

ألقت الدكتورة نورة المنصوري العديد من المحاضرات الطبية، وقدمت أوراق البحث الطبي على المستوى الأميركي والكندي والمحلي الإماراتي، وتعمل الآن جرّاحة شبكية وجسم زجاجي في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

في عام 2016، تم قبول الدكتورة نورة المنصوري في وظيفة بحثية لمدة 6 أشهر في جراحة الشبكية في مايو كلينك الولايات المتحدة، وأجرت العديد من الأبحاث في مجال جراحة وطب العيون. بالإضافة لذلك قدمت العديد من المحاضرات الطبية وأوراق البحث الطبي على المستوى الأميركي والكندي والمحلي.

نورة المنصوري خلال تكريمها

تمتلك المنصوري خبرة عملية في العديد من المستشفيات داخل الدولة وخارجها، منها الامتياز في مستشفى توام، خبرة عملية في جامعة تورنتو – كندا، طبيب مقيم في مدينة الشيخ خليفة الطبية بقسم طب وجراحة العيون ووحدة شبكية العين الطبية والجراحية. بالإضافة لحصولها على اعتماد ACGME-I لبرنامج الإقامة لطب العيون في أبوظبي، كما عملت أثناء دراستها الجامعية في طب الطوارئ لمستشفى المفرق، قسم طب الطوارئ، مستشفى العين، الجراحة العامة، جامعة الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا وطب وجراحة العيون، مستشفى توام.