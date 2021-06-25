«كهرباء الشارقة».. الأولى بالإمارات في «إعادة تدوير أحبار الطابعات»

الشارقة (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمركز الأول على مستوى دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي في جائزة إدارة النفايات وإعادة تدوير أحبار الطابعات فئة المؤسسات والتي تنظمها سنوياً مجموعة عمل الإمارات للبيئة Emirates Environmental Group (EEG) لإنجازها تجميع وإعادة تدوير عدد 2063 من عبوات الأحبار، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته المجموعة بمناسبة يوم البيئة العالمي برعاية كريمة وبحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة ورئيس دائرة الطيران المدني لإمارة رأس الخيمة والعضو الفخري للمجموعة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة والتي تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عبدالله عبد الرحمن الشامسي مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن فوز الهيئة بهذه الجائزة في ظل الظروف الحالية يؤكد اهتمامها بالبيئة وحرصها على إطلاق المبادرات المختلفة التي تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وتراعي الجوانب البيئية في كافة المشروعات التي تنفذها. وأشار إلى أن حماية البيئة، واجب على كل إنسان، مؤكداً أن المجتمعات المتقدمة هي التي تحافظ علي بيئتها، وتحميها من أي تلوث أو أذى، لأنها جزء منها، وقال: إن فوز الهيئة بهذه الجائزة يؤكد نجاح الهيئة في تأصيل ثقافة الحفاظ على البيئة بين الموظفين بصورة خاصة وفي المجتمع بصورة عامة.

وأكدت المهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال، أن حملة إعادة تدوير الأحبار التي نظمتها الإدارة ساهمت في تجميع عدد 2063 من عبوات الأحبار لإعادة تدويرها، وقد تصدرت الهيئة على منافسيها بهذا الرقم، والذي أهلها للفوز للعام الرابع على التوالي.

وأوضحت أن الهيئة حصلت على هذه الجائزة بعد منافسة كبيرة مع عدد من الجهات المشاركة عن حملة إعادة تدوير الأحبار التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة Emirates Environmental Group (EEG).

وأضاف أحمد حسين عبدالله رئيس قسم التشغيل والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: أن عدد المشاركين في فئات الجائزة تجاوز ما يقارب من 200 مدرسة و690 جهة وشركة حكومية وخاصة في حملات إدارة النفايات السنوية والذين انضموا طوعاً إلى مبادرات إدارة النفايات الخاصة بالمجموعة، وعملوا بجد طوال العام لتحقيق نتائج باهرة في مختلف فئات الجائزة والتي تضمنت حملات إدارة النفايات وإعادة التدوير على مستوى دولة الإمارات بما في ذلك جمع الورق والبلاستيك وعلب الألومنيوم والحبر والهواتف المحمولة والقوارير الزجاجية.

ومن جانبها، أشادت حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالإنجاز الذي حققته هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لفوزها بالجائزة للعام الرابع على التوالي، ما يعكس اهتمام الهيئة بالجوانب البيئية، ويعكس حرصها على الالتزام بالمسئولية المجتمعية.