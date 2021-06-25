علي النعيمي: شبابنا عدة الحاضر وأمل المستقبل

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة: تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام تحت شعار «ملتزمون يا وطن ... المخدرات آفة»، وفي مثل هذا اليوم تتوحد وتتضافر جهود العالم أجمع من أجل مجتمعات خالية من المخدرات، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك تماماً حجم المخاطر، والأضرار التي تلحقها هذه الآفة الفتاكة بكافة مجالات التنمية الشاملة.

وأضاف: لقد آمنت دولة الإمارات بأن شبابها هم عدة الحاضر وأمل المستقبل، وعماد التنمية والبناء والتطور الحضاري، وأن الالتزام تجاه مكافحة المخدرات على المستوى المؤسسي والمجتمعي والشخصي هو واجب وطني، وأن تضافر الجهود من أجمل حماية أجيالنا في الحاضر والمستقبل هي التزام ومسئولية الجميع تجاه الوطن. وتابع: أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد فرصة لتذكير الدول والمجتمعات بالأخطار الكبيرة للمخدرات، والتحديات التي تشكلها في الكثير من المجتمعات، نظراً لما تخلفه من أضرار أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية تصيب الأفراد والمجتمعات في وقت واحد، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود دول العالم في التصدي لهذه الآفة التي تشكل خطراً على مجتمعاتنا، وتهدد أمن واستقرار دولنا، وأن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في محاربة آفة المخدرات اتجاراً وترويجاً وتعاطياً أثبتت نجاحاً كبيراً في الحد من انتشارها والوقاية منها.