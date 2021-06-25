مكتوم الشريفي: استراتيجية شاملة لنشر الأمان المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن المخدرات وسمومها تشكل آفة مؤلمة ومقلقة لمجتمعات العالم أجمع، موضحاً أن أجهزة المكافحة تعمل بتنسيق وتعاون مشترك للتصدي لها وحماية الشباب من مخاطرها عبر استراتيجية أمنية شاملة تواكب المستجدات العصرية باستخدام أفضل التقنيات لنشر الطمأنينة والأمان في مجتمعنا، وأن رجال وأبطال مكافحة المخدرات دائماً وأبداً يقظون ومترصدون لكل من يحاول الضرر بهذا الوطن ومن تسول له نفسه لتهريب كل السموم التي تضر أبناءنا، ووجه سعادته رسالة للآباء والأمهات.. حافظوا على أولادكم من رفقاء السوء، ورسالة للأبناء والبنات.. عليكم باختيار من ترافقون من الصالحين.

وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: أن الأجهزة الشرطية والأمنية تواصل الليل والنهار للوقاية من الجريمة ومكافحتها بكافة أشكالها وصورها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأوضح أن «شرطة أبوظبي» عملت على تحديث آلياتها وخططها لمواكبة التطور في مواجهة أساليب مروجي المخدرات بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعها والتصدي لمخاطرها.

وحث مدير عام «شرطة أبوظبي» على دعم جهود الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر المخدرات