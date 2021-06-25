عبد الله المري: مناسبة للتوعية بمخاطر السموم

دبي (الاتحاد)

قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: إن «اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود، محلياً ودولياً بين كافة الأجهزة الشرطية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تساهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم».

وثمّن معالي الفريق المري بهذه المناسبة التي تصادف الـ26 يونيو من كل عام، كافة الجهود الجبارة والمُخلصة التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات على مستوى العالم في التصدي للعصابات الدولية العابرة للحدود، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إلى جانب حرصهم على تنسيق الجهود في كشف المخططات الإجرامية للعصابات وهو ما ساهم في الإطاحة بعدد كبير منهم.

كما وثمن معالي الفريق اعتماد مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، مشيراً إلى أن المخدرات تعتبر قضية جميع فئات المجتمع، وأن على الجميع أن يكونوا متحدين لمحاربتها.