عبد الله الحديدي: فرصة لتوحيد وتعزيز الجهود

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة: إدراكاً من المجتمع الدولي لخطورة المخدرات، وفي إطار سعي الجهات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة لحشد الجهود والطاقات لمحاربة هذه المشكلة على المستوى الدولي، فقد تم اعتماد يوم السادس والعشرين من يونيو في كل عام، كيوم عالمي لمكافحة المخدرات، بهدف توحيد وتعزيز الجهود كافة لمكافحة هذه السموم على مستوى العالم.

وأضاف: وبهذه المناسبة، يجب ألا ننسى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في محاربة آفة المخدرات اتجاراً وترويجاً وتعاطياً أثبتت نجاحاً كبيراً في الحد من انتشارها والوقاية منها، نظراً إلى ما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصُّعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، كما أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الاستراتيجيات لمكافحة المخدرات، كان من أبرزها تكثيف برامج التوعية المجتمعية، ورفع وعي جميع فئات وشرائح المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، للمشاركة في التصدي لهذه الآفة.