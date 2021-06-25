«الصحة» تقدم 105,676 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 105,676 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات ال 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى اليوم، 14,940,031 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 151.06 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.