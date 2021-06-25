القُنصل الثقافي بالقاهرة: استمرار دعم الدولة وقيادتها للطلاب الإماراتيين بالخارج

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المُعلا، الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، استمرار دعم الدولة وقيادتها للطلبة والطالبات الإماراتيين الدارسين بالجامعات خارج الدولة، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تقدمها الحكومة المصرية والمؤسسات التعليمية للتسهيل على الطلاب الإماراتيين، وتلبية كافة احتياجاتهم، وتذليل أية عقبات يمكن أن يتعرضوا لها.

جاء ذلك خلال لقاء الملحق الثقافي لدولة الإمارات لدى مصر، بوفد من الطلبة والطالبات الإماراتيين الدارسين بالجامعات المصرية، بمقر السفارة بالقاهرة، حيث أبدي الطلبة سعادتهم باللقاء، مُشيدين بجهد الملحقية الثقافية لتوفير مناخ مناسب لهم ومنحهم كل الدعم والاهتمام.

وطالب «المعلا» خلال اللقاء الذي سادته روح الود والمحبة، الطلاب الإماراتيين الدارسين في مصر، بالجهد والعزيمة والتحلي بالأخلاق الكريمة كونهم سفراء لبلادهم، مُبدياً استعداده التام لاستمرار التواصل معهم على مدار الوقت، مؤكداً لهم أن السفارة الإماراتية والمُلحقية الثقافية في القاهرة، هي مظلة الحماية والبيت الأسري الذي لن يبخل عليهم بأي من مطالبهم.

وأشار «المعلا» إلى الجهود المبذولة بالجامعات المصرية لتيسير الإجراءات التي يحتاجها الدارسين الإماراتيين في جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه تم وضع خطط عمل مستقبلية للتيسير على الدارسين.

واستمع «المعلا» إلى مقترحات الدارسين حول آلية عمل المُلحقية الثقافية، كما ناقش أيضاً الإجراءات المتبعة في الملحقية لقبول الطلبة الجدد، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتوفير كافة المعلومات والبرامج للدارسين لتسهيل التحاقهم بالجامعات المصرية.