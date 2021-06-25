«الصحة العربي» يطلق «منصة» لدعم قطاع الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات النسخة الحية من معرض الصحة العربي بنجاح أمس، بعد أن استقبلت 1500 شركة عارضة من 62 دولة خلال الحدث الذي استمر لأربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يعد أكبر معرض لصناعة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزامه بشعار المعرض لهذا العام «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام»، من خلال استمرار فعاليات النسخة الافتراضية من المعرض لمدة شهر حتى تاريخ 22 يوليو 2021، حيث ستتاح الفرصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من حضور النسخة الحية من المعرض خلال الأيام الأربعة الماضية للمشاركة في مجموعة من الندوات عبر الإنترنت والمقابلات والخطابات الرئيسية، فضلاً عن إجراء اتصالات جديدة خلال الاجتماعات الفردية.

وقال روس ويليامز، مديرة معرض ومؤتمر الصحة العربي: «يسعدني أننا قادرون على الاستمرار بنفس الزخم الذي بدأنا به من خلال الحدث الحضوري من المعرض ونقله إلى منصتنا الرقمية عبر الإنترنت، حيث ستتاح الفرصة لجمهور الرعاية الصحية العالمي للتواصل مع أقرانه ومناقشة أحدث الابتكارات ومشاهدة العروض التقديمية من خبراء دوليين من قطاع واسع من قطاعات الرعاية الصحية الهامة، وسيكون الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور أمراً أساسياً في دفع التعافي في قطاع الرعاية الصحية إلى ما بعد مرحلة كوفيد-19».

واختتم ويليامز حديثه: «لقد لعب كلاً من معرضي الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط دوراً أساسياً في الجمع بين قطاع الرعاية الصحية في عام 2021، ويعتبر نجاح المعرضين دليلاً على شهية الصناعة للالتقاء والقيام بأعمال تجارية، إذ كان هدفنا دائمًا في هذا الحدث هو دعم الصناعة.