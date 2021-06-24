«بلدية الشارقة» تطلق منصة «مهام الموظفين»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق منصة ذكية رقمية ابتكارية هي الأولى من نوعها، لإدارة مهام الموظفين اليومية من خلال تغذية المنصة بالمهام التي يتم تنفيذها خلال كل أسبوع، كما يمكن استخدامها من قبل كافة اللجان في البلدية وفرق العمل التي يتم تشكيلها بصورة دائمة، وذلك لتعزيز أداء الموظفين، وتوثيق كل الأعمال التي قاموا بها، كما أطلقت البلدية دليلاً شاملاً خاصاً حول آلية استخدامها والهدف منها، وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة بها وتعميمه على الموظفين، حيث تعتبر البلدية أول جهة حكومية في الإمارة تطلق هذه المنصة.

ريم عبد الله الروسي

وصرحت ريم عبد الله الروسي مدير إدارة الموارد البشرية أن المنصة تجسد حرص البلدية على متابعة كافة المهام الموكلة للموظفين والمستجدات التي يقومون بها لتعزيز منظومة العمل بالأفكار الإبداعية والابتكارية، كما تهدف إلى توثيق مهام كافة الموظفين العاملين في مقر العمل والعاملين بنظام العمل عن بُعد لتحقيق مبدأ الشفافية بين الموظف والمسؤول عند تقييم الأداء السنوي، كما تعتبر هذه المنصة أداة فعالة لمتابعة وتطوير الأداء ومعرفة الإنتاجية في العمل.