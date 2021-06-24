الطقس اليوم صحوٌ وحارٌ

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وحاراً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 - 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المدّ الأول عند الساعة 14:39 والمدّ الثاني عند الساعة 01:02 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 18:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:38 والمد الثاني عند الساعة 21:37 والجزر الأول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.