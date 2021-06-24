مدير مركز جودة الحياة برأس الخيمة لـ «الاتحاد»: 50 فكرة إبداعية لإسعاد الموارد البشرية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت مريم غانم الطويل، مدير مركز جودة الحياة في دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، عن إطلاق الدائرة أكبر مبادرة على مستوى حكومة رأس الخيمة متمثلة في تقديم الموظفين لـ 50 فكرة إبداعية لتطوير وإسعاد الموارد البشرية.

قالت مريم الطويل في حوارها مع «الاتحاد»: «إن الدائرة أطلقت هذه المبادرة الإبداعية» لموظفي حكومة رأس الخيمة، بهدف تعزيز وتشجيع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من أفكار واقتراحات جديدة ومتطورة في سبيل التشجيع على عامل الإبداع والابتكار بينهم، وتقديم أفضل الأفكار الرائدة التي تطور من مجريات تقديم الخدمة.

وذكرت أن المبادرة تتضمن 8 محاور رئيسة تسهم في تحقيق موارد بشرية سعيدة لحكومة رائدة، وفق عدة مجالات ووفق المحاور التالية، منها: المحور الأول المتعلق بالصحة، ومحور جودة الحياة في بيئة العمل ومحور أنظمة وسياسات الموارد البشرية.

مريم الطويل

وأضافت: «المحور الرابع المتعلق بالحوافز المالية ومحور الخدمات الاستباقية لإسعاد المتعاملين، ومحور التطور الوظيفي، ومحور جودة الحياة الرقمية، والثامن محور الرفاه الوظيفي». ولفتت إلى أن هذه المبادرة تم إطلاقها مؤخراً وفي إطار الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، والانطلاق نحو مسيرة الخمسين عاماً القادمة.

وأشارت مريم الطويل إلى أن الدائرة تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في «تحقيق التميز والابتكار في التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين»، ومن أهمها توفير الدعم للموارد البشرية المبدعة عن طريق إيجاد البيئة الإبداعية المحفزة في مختلف مجالات العمل.

وتابعت: «ومن خلال تشجيع الموظفين في مختلف الجهات والمؤسسات في حكومة رأس الخيمة على الإبداع والمشاركة الإيجابية الفاعلة في تقديم الأفكار الإبداعية المتميزة والفريدة من نوعها بشكل يسهم في إحداث التغيير ومواكبة المستقبل وتعزيز الابتكار في مجال العمل الحكومي».

وأضافت: «المبادرة تسهم في إشراك الموظفين في تعزيز مسيرة العمل المقدم في مختلف الجهات والمؤسسات على مستوى رأس الخيمة، عبر طرح الإفكار التي من شأنها ترسيخ روح العمل وتعزيز الحوار وتبادل الإفكار والمعرفة لمواكبة المتغيرات ودفع عجلة التطوير إلى أعلى المستويات وإشراكهم في اتخاذ القرارات».

وكشفت عن أن المبادرة خصصت رابط لجميع موظفي حكومة رأس الخيمة الراغبين في المشاركة ضمن هذه المبادرة، للعمل على تقديم وطرح الأفكار الإبداعية من جانبهم، وليتم بعدها من استقبالها والعمل على فرزها.

وذكرت أن المبادرة منذ انطلاقها شهدت مشاركة مميزة من قبل أكثر من 90 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية المحلية، الأمر الذي يؤكد رغبة الجميع في تطوير الخدمات المقدمة في إسعاد الموارد البشرية في الحكومة، حيث شهدت الأفكار تنوعاً ملحوظاً في النوعية والمضمون.

وأشارت إلى أن هذه الأفكار والمقترحات التي تم تقديمها سيتم العمل على تقييمها من قبل لجنة مختصة تضم خبراء مختصين، تعمل على التدقيق عليها ودراستها والتعرف على المناسبة منها والقابلة للعمل بها وتنفيذها والتعرف على قدرتها في إحداث التغييرات المطلوبة والمنشودة في مجال إسعاد الموارد البشرية.

وذكرت أن المبادرة ستتجه نحو الإعلان عن المقترحات الإبداعية المجدية التي استقبلتها من قبل موظفي الحكومة، وذلك تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي للدولة.