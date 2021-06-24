سويسرا تبحث التعاون الطبي مع هيئات ومختصين في الدولة

منى الحمودي (أبوظبي)

أعلنت الحكومة السويسرية فتح حدودها للسياح من دولة الإمارات وبقية الدول، والذين تلقوا لقاح «كوفيد-19»، اعتباراً من 26 يونيو 2021 من دون الحاجة للحجر الصحي.

وقال ماسيمو باغي، سفير سويسرا في الدولة ومملكة البحرين، لـ«الاتحاد»: «يسعدنا الإعلان عن استقبال سويسرا للسياح المطعمين بجميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في 26 يونيو الجاري».

وأضاف: «الحكومة السويسرية أعلنت سلسلة من الإجراءات المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ في 26 من الشهر الجاري من أجل سياسة الدخول إلى سويسرا، نأمل حقاً أن نكون قادرين على الترحيب بجميع أصدقائنا من الإمارات والعديد من البلدان الأخرى مع أي لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، ونشجعكم على التخطيط لرحلتكم القادمة إلى سويسرا».

السفير السويسري خلال الحفل (الصور من المصدر)

وأضاف: «يسعدني أن أرحب هنا في دولة الإمارات بوفد من المستشفيات والعيادات الطبية في سويسرا ليقدموا لأصدقائنا في الإمارات الخيارات المختلفة التي لدينا للعلاج الطبي في سويسرا، لدينا تراث طويل الأمد في السياحة العلاجية في سويسرا لأسباب عديدة».

وتابع «الآن أصبح الدخول إلى سويسرا ممكناً مرة أخرى، بدءاً من 26 يونيو، ونأمل أن يجد العديد من أصدقائنا في الإمارات طريقة للمجيء إلى سويسرا لتلقي العلاج».

وأشار إلى أن سويسرا خلال الوباء، أسهمت ضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة الفيروس، وذلك من خلال تقديم الفحوص بوجود العديد من الشركات السويسرية التي قدمت مساهماتها.

ونظمت سفارة سويسرا لدى الدولة، أمس الأول، حفل عشاء بمناسبة زيارة وفد من المستشفيات والعيادات السويسرية، بحضور ماسيمو باغي، سفير سويسرا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والسيد مارك ويتستين، مدير السياحة العلاجية السويسرية، حيث أبرمت هيئة السياحة السويسرية اتفاقية شراكة مع 30 مستشفى وعيادة لتطوير السياحة العلاجية في سويسرا، بهدف إبراز جودة الرعاية والبنية الأساسية الطبية والبيئية التي تقدمها هذه المؤسسات الصحية للمرضى، فضلاً عن وضع سويسرا ضمن الوجهات الرائدة في السياحة العلاجية في جميع أنحاء العالم.

ماسيمو باغي خلال إلقاء كلمته

وتعد الإمارات العربية المتحدة أحد هذه الأسواق الرئيسة لضيوف السياحة العلاجية في سويسرا، ولهذا السبب فإن الزيارة الأولى بعد الجائحة قادت سويسرا إلى الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي.

وتعد سويسرا وجهة جذابة للضيوف الصحيين من الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي المرضى إلى سويسرا لفترات طويلة، للاستمتاع بالجمال الطبيعي للبلاد، والاستفادة من الرعاية الطبية عالمية المستوى التي يقدمها اختصاصيون مشهورون. فالمهارات المتميزة والبنية التحتية الطبية رفيعة المستوى والبيئة الطبيعية المناسبة للرفاهية، تجعل سويسرا وجهة جذابة لزوار الإمارات العربية المتحدة للسياحة العلاجية الشاملة، من الرعاية الوقائية إلى العلاج الطبي المتخصص بدرجة عالية.

ويؤكد سفير سويسرا لدى الإمارات العربية المتحدة، ماسيمو باجي: «إن جودة البنية الأساسية الطبية وعروضها لا مثيل لها، ولكنها للأسف ليست معروفة في كل مكان حتى الآن، لذلك يسعدني أن أرحب بوفد مقدمي الخدمات الطبية الخمسة المتميزين تحت سقف هيئة السياحة السويسرية هنا في الإمارات العربية المتحدة. وستعزز هذه الزيارة الروابط الثنائية بين الخبراء الطبيين في البلدين، الإمارات العربية المتحدة وسويسرا».