«النقل المتكامل»: تطعيم 7166 سائقاً ضد «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من حرصه على سلامة العاملين لديه وأفراد المجتمع من مستخدمي وسائل النقل العام في إمارة أبوظبي، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أنه وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، استكمل تطعيم 7166 سائقاً من سائقي وسائل النقل العام ضد كوفيد – 19، بحلول نهاية شهر مايو 2021، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحة الجائحة.

وشملت عملية التطعيم 100% من سائقي الحافلات العامة البالغ عددهم 1460 سائقاً، و5706 من سائقي مركبات الأجرة، من أصل 6938 سائقاً، أو ما يعادل 82% من إجمالي عدد السائقين، بينما تستهدف حملة التطعيم التي ينظمها مركز النقل المتكامل، جميع الموظفين والعاملين في قطاع النقل العام بالإمارة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع النقل العام، نظراً للدور المهم الذي يؤدونه في خدمة الجمهور وتسهيل تنقلاتهم اليومية، خاصة أن طبيعة عملهم تتطلب أحياناً التعامل والتواصل المباشر مع المتعاملين وأفراد المجتمع من مستخدمي وسائل النقل العام.

إلى ذلك، أشار المركز إلى أنه يعمل حالياً على استكمال حملة التطعيم التي يشجع من خلالها جميع سائقي وسائل النقل العام على تلقي اللقاح وذلك حمايةً لهم وجميع المحيطين بهم، مؤكداً في هذا الصدد دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء.