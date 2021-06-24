ترخيص 62 منشأة صحية جديدة في أبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي ترخيصاً لـ62 منشأة صحية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، حيث شملت التراخيص 5 مراكز طبية، 15 عيادة، 2 وحدة صحية متنقلة،« 2 مراكز تأهيلية» 5 مكتب تزويد خدمات صحية، 31 صيدلية، 2 مستودع طبي. وأشارت صحة أبوظبي إلى أن المنشآت الصحية المرخصة بلغت 2128 منشأة صحية حاصلة على ترخيص نهائي حتى نهاية مايو 2021، و1010 منشآت صيدلانية.

وأوضحت «صحة أبوظبي» اشتراطات الحصول على ترخيص لمنشآت صحية، حيث يمكن للمنشأة الصحية الحصول على موافقة مبدئية لممارسة النشاط الطبي أو الصيدلاني في المنشأة الصحية وفقاً لنوعها من خلال الدخول عبر الهوية الرقمية (للحصول على اسم مستخدم ورقم سري) على منصة تم، ثم استيفاء المتطلبات الأخرى للحصول على ترخيص منشأة صحية جديدة.

ولفت إلى أن الموافقة المبدئية لتسجيل رخصة منشأة صحية جديدة، تتطلب تعبئة الطلب على نظام تراخيص المنشآت الصحية وإرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل الاسم التجاري/ الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، الإقرار والتعهد لاسم المستخدم، الإقرار والتعهد للاشتراك في التأمين، استمارة المندوب، صورة من هوية المالك، صورة جواز سفر المالك، صورة من خلاصة القيد واستيفاء رسوم الطلب. وبالتالي يتم طلب تسجيل رخصة منشأة صحية دائمة عن طريق تقديم المخططات الهندسية للمنشأة الصحية للاعتماد، تسجيل الكوادر الطبية، تقديم طلب التفتيش 90% للمنشآت (المستشفيات + جراحة اليوم الواحد + مراكز الكلى + مراكز الإخصاب + مراكز الأورام) وتقديم الطلب للتفتيش 100% مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تشمل الرخصة التجارية، بوليصة التأمين لجميع الموارد، عقد النفايات، استمارة مدير المنشأة، موافقة مركز المراقبة والتحكم، متطلب مكافحة آفات الصحة العامة واستيفاء رسوم الترخيص.

المهنيون الصحيون

ذكرت «صحة أبوظبي، أن عدد المهنيين الصحيين المرخصين من قبل دائرة الصحة أبوظبي في كافة التخصصات حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري بلغ 68,206 مهنيين صحيين. مشيرةً إلى ترخيص «1571 مهنياً صحياً» خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي شمل 198 طبيباً وطبيب أسنان، 1081 ممرضاً، 94 صيدلانياً و198 من الخدمات المساندة. وأوضحت «صحة أبوظبي» أنه يمكن التقدم بطلب الحصول على ترخيص مهني صحي من خلال منصة «تم»، حيث تعتمد متطلبات الترخيص على تخصص مقدم الطلب، كما يجب على مقدم الطلب توفير إثبات الهوية والمؤهلات الأكاديمية ورخصة العمل السابقة وشهادات الخبرة واستيفائها كافة الشروط حسب اللائحة الموحدة لتراخيص المهنيين، فضلاً عن اجتياز الامتحانات المقررة حسب التخصص. وأشارت إلى أن عملية إصدار ترخيص مهني صحي تستغرق مالا يقل عن 24 ساعة في المتوسط، ويعتمد الأمر على مقدم الطلب وقدرته على توفير متطلبات الترخيص في وقت يتم احتسابه عليه.

ونوهت دائرة الصحة أبوظبي إلى أنها أطلقت نظاماً إلكترونياً جديداً لتراخيص المهنيين الصحيين في يونيو 2020. كما تم إدراج خدمات الدائرة عبر منصة «تم» في شهر ديسمبر الماضي وذلك ضمن خطة إمارة أبوظبي والجهود الرامية لتوفير الخدمات الإلكترونية بشكل سلس وفي وقت قياسي لكافة المتعاملين. حيث أسهم النظام الذكي بشكل ملحوظ في توفير الجهد، تقليل الإجراءات المتبعة وتحويل 85% من الخدمات إلى معاملات رقمية و50% من الخدمات إلى معاملات آلية بالكامل.