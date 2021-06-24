«وقاية المجتمع» تطلق «نظام إدارة الصحة العامة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق «نظام إدارة الصحة العامة» كمنصة وطنية وقاعدة بيانات مستقبلية مصممة خصيصاً لخلق بيئة رقمية داعمة للصحة، تسهم بتعزيز الوقاية وإدارة مشاريع الصحة العامة ومشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص. وذلك في إطار نظام رعاية صحية يتسم بالاستجابة والاستدامة وتطبيق المعايير الدولية على إدارة البنية التحتية للمرافق الصحية في الدولة، ويستهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

ويهدف إطلاق «نظام إدارة الصحة العامة» الذي تم الإعلان عنه على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة 2021 الذي اختتم في دبي أمس، إلى تزويد المتخصصين في الصحة العامة بأدوات متكاملة للمساعدة في مراقبة المبادرات والأنشطة وإدارتها وتعزيز الاستجابة لمتطلباتها المتغيرة، مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية، حيث سيستفيد مقدمو الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية وصناع القرار في مجال الصحة العامة من المعلومات الهامة بناءً على قاعدة البيانات المخزنة مركزياً، والتي من شأنها تحسين النتائج الصحية وترشيد النفقات الصحية. كما سيمكن النظام أيضاً من الإبلاغ السريع والدقيق عن الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، على أهمية إطلاق «نظام إدارة الصحة العامة» الذي يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع وترسيخ السلوكيات الصحية، وزيادة درجة تفاعل المرضى مع ممارسي الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن التحديات التي رافقت ظهور جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة الملحة للبنية التحتية الرقمية الحيوية لتعزيز استجابة الأنظمة الصحية والمجتمعات والحصول على رعاية صحية رقمية أفضل وأسرع وأكثر ذكاءً. استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وقال عبد الله الأحمد نائب الرئيس الأول للمبيعات الحكومية في اتصالات: «تفخر اتصالات بأن تكون شريك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا البرنامج الاستراتيجي الذي يستخدم أحدث الحلول والأدوات الرقمية المبتكرة لتحسين النتائج الصحية».