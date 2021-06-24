400 ألف متقدم لدورات تعزيز المهارات في الإمارات

دبي (الاتحاد)

انخرط 400 ألف متقدم لدورات تعزيز المهارات في الإمارات، بحسب ما جاء في الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان «تطوير المهارات: نحو واقع جديد»، تحدَّث خلالها جيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لشركة كوريسيرا، وأدارتها عزيزة عثمان، أخصائية التنمية البشرية ومؤسِّسة شركة مونتيبلي.

حظيت الجلسة بإقبال لافت من المتابعين الذين بلغ عددهم نحو 1800 شخص، وشارك عدد كبير منهم بآرائهم وأفكارهم حول الرؤى التطويرية ودور المهارات الحديثة في سوق العمل.

سلَّطت الجلسة الضوء على أثر جائحة كورونا في تطوير منصات التدريب الرقمية التي أضحت علامة فارقة في تطوير الكوادر البشرية والمهارات الوظيفية، كما أنها خلقت وظائف جديدة لم تكن قبل الجائحة. وتعرَّضت عزيزة عثمان، في معرض حديثها للفرص الهائلة التي سيجتذبها إكسبو 2020 دبي، الحدث الأبرز الذي ينتظره العالم، والموقع الريادي لدولة الإمارات التي تحظى بإقبال لافت وكبير على تطوير المهارات من قِبَل سكانها، حيث كانت الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الإقبال على دورات تطوير المهارات عبر المنصات الحديثة. كما أشارت عثمان إلى أهمية المهارات والتمكُّن من الأدوات الحديثة في اكتسابها، ولا سيما في عصر جديد مليء بالتحوُّلات التي أفرزتها جائحة كوفيد - 19.

وأكَّد جيف ماجيونكالدا خلال الجلسة أنَّ المنصات الإلكترونية أسدت إلى الجهات الخاصة والحكومية خدمات جليلة خلال جائحة كوفيد - 19، من خلال الإسهام في استمرارية عجلة العمل، كما أنها دعمت التعليم العالي والعام من خلال استخدامها في تقديم تعليم عالي المستوى، وكانت سبباً في استمرارية التعليم، وإن انقطع الطلاب عن مقاعد الدراسة الرسمية في المدارس والجامعات.

وأوضح جيف ماجيونكالدا أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بحصة الأسد من أعداد المقبلين على الدورات والساعين إلى تعزيز مهاراتهم العملية من خلال تلك المنصات الحديثة، حيث إنَّ هناك نحو 4.5 مليون متعلِّم مسجّل على دورات كوريسيرا في منطقة الشرق الأوسط، منهم أكثر من 400 ألف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مؤكداً أنَّ نسبة النساء ازدادت بشكل لافت، ولا سيما الدورات التخصصية في العلوم والرياضيات والمهارات المرتبطة بها، حيث تكاد تكون نسبة المنتسبات إليها أكثر من 30%، وفي الإمارات تصل نسبة العنصر النسائي إلى 50%.

وأكَّد الرئيس التنفيذي لشركة كوريسيرا أن على الشركات أن تعيد النظر في العمل عن بُعد، فقد بدأ الناس والموظفون يتلاءمون مع منصات العمل الرقمية، ويوازنون بين العمل والأسرة، حتى في العمل من المنزل.