«الإمارات لأبحاث التنقل» يطور مشاريع تحقق نظام مواصلات آمناً

العين (وام)

يعمل مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات العربية ‏المتحدة على مجموعة من المشاريع البحثية بالتعاون مع مختلف ‏الجهات الحكومية والتي تصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية ‏للدولة وتبحث أهم القضايا المعاصرة المتعلقة بالتنقل الآمن. ومن هذه المشاريع ‏مشروع «تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية ‏بإمارة أبوظبي للوصول إلى معدل صفر للوفيات والإصابات ‏الخطيرة بحلول عام 2040» بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ‏في أبوظبي، و‎»‎النمذجة الرياضية لدينيميكيات انتشار كوفيد- 19 في ‏إمارة أبوظبي» بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، ومشروع ‏‏«تطوير نماذج محاكاة لتقدير أثر انتشار العدوى من مرض كوفيد - 19 في الحج والعمرة لغرض إدارة الحشود» بالتعاون مع جامعة أم ‏القرى ووزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.‏

وقال الدكتور حمد عبدالله الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث ‏التنقل إن رسالة المركز هي تحقيق نظام مواصلات ‏آمن، فعال، متكامل وصديق للبيئة من خلال المساهمة في البحوث ‏ذات التخصصات المتعددة، وتمكين استعمال التكنولوجيا والتفاعل ‏بينها، وتعزيز الأفكار الإبداعية، وربط العلاقات بين أصحاب ‏المصلحة والقرار، ونشر أحدث ما توصل إليه العلم فيما يخص ‏قطاع النقل والمواصلات.

وأضاف الجسمي أن المركز يعمل حاليا على مجموعة من ‏المشاريع المتعلقة بهندسة الطرق والبنية التحتية بالتعاون وزارة الطاقة ‏والبنية التحتية متمثلة في مشروع «تطوير منهجية دعم اتخاذ قرارات ‏للجدولة الذكية لصيانة الطرقات باستخدام تعلم الآلة والشبكات ‏البيزية»، و«سلوك الخرسانة الذاتية العلاج في بيئة محفزة للصدأ»، و«سلوك ‏الخرسانة المصنوعة من الركام المعاد تدويره والمسلحة بألياف البازلت غير ‏معدنية»، و«تطوير خوارزميات التعرف الآلي على صور تشققات الطرقات ‏باستخدام نماذج الشبكات العصبونية الالتفافية».‏ جدير بالذكر أن مركز الإمارات لأبحاث التنقل‎ ‎والذي عرف سابقا بمركز ‏بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور ‎تم ‏إنشاؤه في جامعة الإمارات في يونيو 2004 بهدف ‏تعزيز دور الجامعة في خدمة الأهداف التنموية للدولة في مجالات ‏النقل وهندسة الطرق وسلامة المرور. ويعد أول مركز بحثي أنشئ في بجامعة الإمارات وقد نفذ 22 مشروعا بتمويل داخلي وأكثر ‏من 40 مشروعا بتمويل خارجي منذ نشأته.