«جائزة لطيفة بنت محمد» تختتم تحكيم «مسابقة الإبداع»

دبي (الاتحاد)

تختتم جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، يوم غد، إجراءات التحكيم عن بُعد للموسم الـ 23 في مسابقة الإبداع البرمجي الإلكتروني ومسابقة الإبداع العلمي.

وكانت الاستعدادات والترتيبات داخل أروقة الجائزة لاختتام الموسم الـ 23 قد بدأت مراحل التحكيم لكل من الإبداع البرمجي الإلكتروني، بإشراف ومتابعة من رئيس لجان التحكيم الدكتور عيسى البستكي والدكتور ناصر المرقب والدكتور محمد الكوس ونبيل البستكي، وفق معايير وضوابط دقيقة وإجراءات محددة، وقد بدأت خطوات التحكيم في 5 يونيو وسوف تنتهي يوم غد 26 يونيو الجاري.

وقالت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة: «لقد بدأت كافة التجهيزات والترتيبات لاختتام الموسم، فقد بدأنا بالتحكيم في محور ومسابقة الإبداع البرمجي الإلكتروني، وهو محور يركز على الحاسوب وتقنية المعلومات وتصميم البرامج، وهي مشاركات من الطالبات والطلاب المبدعين دون تدخل من المشرفين مع توقيع المشارك على عمله أمام لجنة التحكيم، علماً بأن جميع الأعمال الفائزة تعود ملكيتها لإدارة الجائزة، كما بدأ أيضاً عمل مسابقة الإبداع العلمي وهي تشترط على كافة المشاركين أن يكون العمل من إبداع الطلاب دون تدخل أيضاً من أي جهة، ويوقع أيضاً المشارك أمام لجنة التحكيم للشفافية وعدالة النتيجة وهناك اشتراطات ومعايير دقيقة على كافة محاور الجائزة.