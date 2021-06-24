«جائزة الصحافة العربية» ينعى عبدالناصر النجار

دبي (الاتحاد)

نعى مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، والأمانة العامة للجائزة، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس تحرير صحيفة الأيام الفلسطينية، الدكتور عبد الناصر النجار الذي وافته المنية مساء أمس الأول، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة وطنه وأمته، أسهم خلالها في النهوض بقطاع الصحافة والإعلام، كما أسهم في إثراء الحركة العلمية والبحثية العربية.

وقال ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية: «بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الدكتور عبدالناصر النجار، عضو مجلس إدارة الجائزة، نقيب الصحفيين الفلسطينيين السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام، والتي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات الإعلامية والسياسية في المنطقة». مؤكداً أن الفقيد ترك بصمات راسخة في المشهد الصحافي الفلسطيني والعربي سواء على المستوى المهني أو على المستوى الأكاديمي، حيث قدم الفقيد، رحمه الله، العديد من الإسهامات خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، انعكست بشكل مباشر على ترسيخ مكانة الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بالإبداع في عالم الصحافة العربية.

واختتم رئيس مجلس الإدارة: «رحم الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ‏ومحبيه الصبر والسلوان».

وقالت منى المري، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية: «خسر الإعلام الفلسطيني والعربي رمزاً مهماً من رموزه الذين تركوا بصمات واضحة في سجل إنجازاته، خاصة أن الفقيد لم يدخر جهداً في خدمة عمله ومهنته سواء في الميدان الصحفي أو على الصعيد الأكاديمي، تاركاً إرثاً من الإنجازات التي قدمها خدمةً لصحافة بلاده، لاسيما من خلال موقع مسؤوليته كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، وكان له دوره المؤثر في تطوير مسيرة جائزة الصحافة العربية على مدار سنوات».

وأكدت أن إنجازات الدكتور النجار، رحمه الله، وما بذله من جهود على مدى عقود في تطوير الصحافة الفلسطينية، فضلاً عما أسهم به من أدوار في دعم مسيرة العمل الإعلامي العربي على وجه العموم، ستظل باقية تخلّد ذكرى رجل تفانى في خدمة إعلام وطنه وأمته، داعيةً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله، وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.