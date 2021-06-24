«محاكم رأس الخيمة» تطلق «تجربتي»

رأس الخيمة (وام)

أطلق مكتب الاتصال المؤسسي بدائرة محاكم رأس الخيمة، مبادرة «تجربتي» بهدف إثراء المعرفة وتعزيزها لدى موظفي الدائرة في مختلف الوحدات التنظيمية، ونقل خبرات وتجارب قيادات الدائرة في حقول العمل المتنوعة بالمحاكم. وتتضمن المبادرة سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع رؤساء المحاكم ومدراء الإدارات والموظفين ذوي الخبرات الطويلة في العمل، كل حسب اختصاصه، لاستعراض تجاربهم وإبراز خبراتهم ونقلها بين الموظفين والاستفادة منها. واستهلت المبادرة أولى لقاءاتها باستضافة المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة الذي قدّم خلاصة مسيرته المستمرة لمدة 30 عاماً في خدمة الوطن والعمل الحكومي، مستعرضاً مقتطفات من تجربته في كيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها والنصائح الهامة في تذليل أية صعوبات قد تواجه المسؤول في العمل والتعامل معها بحرفية. ولفت المستشار الخاطري إلى أن مبادرة «تجربتي» تأتي في إطار حرص الدائرة على تشجيع الموظفين لتلقي المعرفة من أصحاب الخبرات الطويلة في الدائرة، والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم للارتقاء بقدراتهم وتطويرها.