جاهزية الشارقة لزيارة وفد «الصحة العالمية»

الشارقة (الاتحاد)

أكد الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة جاهزية فرق العمل للزيارات الميدانية ومناقشة ملف متطلبات توسعة نطاق برنامج المدن الصحية والتي تتبع فيه المعايير العالمية والذي سيخضع للتقييم في يوليو المقبل من قبل منظمة الصحة العالمية ويتناول 9 محاور أساسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة بحضور ممثلي الجهات الحكومية ضمن برنامج «الشارقة مدينة صحية».

وأشاد الدكتور المهيري بالدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة في تجهيز الملف واستيفاء المتطلبات التي تصب في تحقيق أهداف البرنامج لتوفير بيئة صحية مستدامة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ولفت المهيري إلى أهمية البدء بتنفيذ الخطة الإعلامية والترويج لملف «الشارقة مدينة صحية» والتي تأتي ضمن جهود اللجنة التنفيذية استعدادا للتقييم، موضحا أن اللجنة استعرضت نتائج التقييم الداخلي عن شهر يونيو الجاري والذي تناول أهم الأرقام والإحصائيات لعمل اللجان التنفيذية. وناقشت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة خلال اجتماعها.. الاستعدادات لاستقبال وفد منظمة الصحة العالمية لإتمام عملية التقييم ضمن برنامج المدن الصحية والتي ستمتد على مدار 3 أيام تتضمن جلسات تقييمية وزيارات ميدانية للمرافق والمنشآت. واختارت اللجنة عدة أماكن في الإمارة لإجراء الزيارات الميدانية لاطلاع وفد ممثلي منظمة الصحة العالمية بهدف إبراز الدور الكبير والجهود الحكومية لتطبيق المحاور الصحية والتعليمية والبيئية والشاملة لرفاهية المجتمع بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح الإمارة خصوصاً في ظل التصدي لجائحة «كوفيد-19».