شرطة أبوظبي تشارك بحزمة من المبادرات والفعاليات

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك شرطة أبوظبي بحزمة متنوعة من المبادرات والفعاليات التوعوية في «اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها» الذي يصادف يوم غد 26 يونيو الجاري تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» بهدف إظهار الحقائق المتعلقة بآفة المخدرات ووسائل الوقاية منها ومخاطرها، وتوضيح طرق التصدّي لها ومنها التقدم للعلاج الطوعي من الإدمان لدى الجهات العلاجية، والوقوف سداً منيعاً لمواجهة تلك الآفة التي تفتك بالفرد والمجتمع، كي لا تتفاقم أخطارها المرتبطة بالجريمة والانحراف.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة بهذا اليوم، تزامناً مع الاحتفاء بهذه المناسبة في الدولة وبقية دول العالم، إدراكاً لأهميتها في الحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار المجتمعي، وإيماناً منها بضرورة تكاتف الجهود في الإسهام بمكافحة واحدة من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية وأجيالها الشابة.

وذكر ان فعاليات وأنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي تشارك فيها عدة إدارات تركز على توعية الجمهور بمخاطر هذه الآفة وتتضمن تنظيم ملتقى برعاية معالي قائد عام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبرامج تلفزيونية وإذاعية، تستضيف عدد من الضباط من المديرية.

وأشار إلى أنه سيتم عرض فيلم توعوي حول مكافحة المخدرات ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وعقد مجلس توعوي على مستوى إمارة أبوظبي وحلقة نقاشية ومجلس نسائي وتنظيم ملتقى طلابي بمشاركة الجامعات والمدارس إلى جانب تنفيذ برامج توعية في عدد من المراكز التجارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى إنجازات شرطة أبوظبي على صعيد الوقاية من المخدرات ومكافحتها، والتصدّي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى الخطط التي أسهمت بدور مهم في توسيع أطر التوعية والوصول إلى شرائح المجتمع كافة لتجنيبهم الوقوع فريسة في براثنها، ومنها مبادرات توعية العمال ومجالس المواطنين وغيرها من المبادرات الهادفة إلى إيصال التوعية بأضرار المخدرات.