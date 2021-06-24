ورشة للتعريف ببرنامج الجينوم الإماراتي بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة وإدارة تطوير الكفاءات بأكاديمية العلوم الشرطية، ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي، حول برنامج الجينوم الإماراتي، قدمها الدكتور أحمد العوضي، مدير إدارة التواصل المجتمعي في شركة «جي 42» للرعاية الصحية.

وتناول البرنامج الذي يهدف إلى وضع خارطة الجينوم الإماراتي الطبي لمواطني الدولة، والاستفادة منها في وضع الخطط العلاجية والوقائية والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لمواطني الدولة.

وأشاد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بالبرنامج وحرص قيادة الإمارات على تنفيذ هذا البرنامج، الذي يعد الأبرز على مستوى المنطقة، ويساهم في توفير قاعدة بيانات تفيد في البحث العلمي والطبي، بما يحقق تقديم خدمة علاجية متميزة للمواطنين، مؤكداً دعم شرطة الشارقة الكامل للبرنامج، ومعلنا في الوقت ذاته أن شرطة الشارقة، ستنفذ حملة توعوية لتشجيع منتسبيها على التطوع والمشاركة في هذا البرنامج الرائد على مستوى المنطقة والعالم.

وقال الدكتور أحمد العوضي، أن برنامج الجينوم الإماراتي يساهم في استشراف المستقبل الصحي للدولة، إذ يعد الأحدث من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يحقق إنجازات كبيرة ومهمة في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد أن المشاركة في البرنامج لا تحمل أية مخاطر تذكر، حيث تتطلب زيارة موقع تجميع العينات، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الإماراتية، والتوقيع على نموذج موافقة المشاركة في البرنامج، وسيتم سحب عينات الدم من المشاركين لاستخدامها في تحليل الجينوم.

ولفت أن البرنامج آمن بنسبة 100% ويحافظ بشكل سري على خصوصية المشاركين، وسيتم تشفير جميع البيانات الشخصية لهم، بما يتماشى مع قوانين الحماية الشخصية المتبعة في الدولة. داعيا في ختام الورشة منتسبي شرطة الشارقة والأكاديمية، للمشاركة في هذا البرنامج الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من أجل مجتمع سليم معافى وخال من الأمراض.