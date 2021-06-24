«شرطة الشارقة» تطلق «باقة الثانوية العامة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ‏ «باقة الثانوية العامة» ‏ للطلبة خريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2020/2021، تتمثل في خدمة «إصدار شهادة إثبات الحالة الجنائية»، وخدمة «فتح ملف مروري»، تضاف إلى حزمة خدماتها الاستباقية المتميزة لإسعاد المتعاملين.

وتهدف الباقة إلى تقديم خدمات ذكية للمتعاملين من فئة خريجي الثاني عشر، سعياً إلى تمكينهم من إنجاز معاملاتهم بأقل جهدٍ، مما يجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة، وتستهدف 2611 طالباً وطالبة من خريجي الثاني عشر، بواقع 89 مدرسة، ممن أتيحت لهم خدمات الباقة، حيث تم إرسال رسائل نصية لهم، متضمنة مادة فيلمية مصورة «فيديو توضيحي» عن كيفية الاستفادة من الباقة، بكل سهولة ودون حاجة إلى زيارة مراكز خدمة إسعاد المتعاملين في القيادة.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، إن إطلاق الباقة جاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومعهد الشارقة للسياقة، تنفيذاً للتوجهات الحكومية بهذا الشأن، وإيماناً منها بأهمية تلك العلاقة التكاملية مع الشركاء، في تقديم خدمات استباقية تحقق السعادة للمتعاملين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد اللواء الشامسي أن القيادة العامة، تضع سعادة متعامليها في محور اهتمامها، عبر فهم احتياجاتهم، والتنبؤ بأفكارهم، واستحداث خدمات استباقية لهم تفوق توقعاتهم، إذ تحرص كل الحرص على ترجمة مفهوم الاستباقية في تقديم الخدمات، إلى واقع نعيشه، متابعة وسيراً على نهج دولة سباقة طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ مفهوم السعادة لكل من يعيش على أرضها.