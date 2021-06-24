الباز ينقل الطلبة من الأرض إلى القمر

دبي(الاتحاد)

استضاف مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، وبالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، العالم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأميركية، لإلقاء محاضرة مرئية بعنوان «من الأرض إلى القمر»، وذلك ضمن مبادرة المجلس «لايف تيبس».

وتطرق الدكتور فاروق الباز في حديثه إلى الحاضرين من طلبة وأكاديميين وخبراء، إلى رحلته من جيولوجية الأرض إلى جيولوجية القمر، واختياره ضمن فريق مشروع الرحلة الفضائية المشتركة أبوللو-سويوز في عام 1975، وشغله لمنصب سكرتير لجنة اختيار مواقع هبوط سفن برنامج أبوللو على سطح القمر.

وأكد الباز أن اختياره ليكون ضمن المشروع الأميركي للهبوط على القمر، جاء نتيجة لتمتعه بالكفاءة العلمية والمعرفية وليس بناء على الجنسية أو الدين أو العرق، منوهاً بأنه ورغم فقره حين كان يعيش في وطنه مصر، إلا أنه سعى للفرصة وتحلى بالإرادة والعزيمة والإصرار ليكون متميزاً في مجال دراسته للجيولوجيا.

وأكد الدكتور الباز أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يتمتع برؤية استشرافية لتمكين الشباب الإماراتي من اقتحام الفضاء مستقبلاً، موضحاً أنه حين التقى الشيخ زايد في زيارة للدولة، وكان مخططاً أن يلتقي الطلبة في مدارس البنين للحديث عن تجربته ورحلته إلى القمر، فما كان من الشيخ زايد، رحمه الله، إلا أن طلب منه زيارة لمدارس الفتيات أيضاً، حرصاً منه على تمكين المرأة في مختلف المجالات ومنها الفضاء، مؤكداً أنه ومنذ ذلك الوقت كان على يقين من قدرة الشباب الإماراتي على تحقيق هذا الطموح في يوم من الأيام.