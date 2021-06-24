إصابة 6 أشخاص في حوادث مرورية بدبي

دبي(الاتحاد)

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة خلال اليومين الماضيين، بحسب العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة عدم ترك مسافة أمان، وعبور الشارع من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة.

وأوضح العقيد ابن سويدان، أن الحادث الأول وقع الثلاثاء الماضي على شارع اليلايس بالاتجاه القادم من شارع الشيخ زايد إلى دوار الحوض، ونتيجة للسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة بين المركبات وقع حادث اصطدام بين 5 مركبات، أسفر عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة. بينما وقع الحادث الثاني مساء الأربعاء الماضي حينما قام شخص بعبور الشارع من غير الأماكن المخصصة للعبور، فتعرض للدهس من مركبة من نوع ميني باص، ونتج عنه إصابته بإصابات متوسطة. وأضاف أن الحادث الثالث وقع في نفس اليوم على شارع الخيل عند جسر القناة المائية بالاتجاه إلى منطقة ديرة بين دراجة نارية ومركبة خفيفة، ومن خلال المعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام سائق الدراجة النارية بالمسافة الآمنة بينه وبين المركبة التي أمامه. وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن الحادث الرابع وقع في اليوم ذاته على شارع الشيخ زايد عند مدخل المارينا مول، حينما قام سائق شاحنة بتخفيف السرعة قاصداً دخول مواقف المارينا باتجاه عكس السير، ما أدى إلى اصطدام دراجة نارية بالشاحنة من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث آخر أصيب سائق بإصابات بسيطة في حادث اصطدام وقع بين شاحنتين على جسر معبر الخليج التجاري بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، ومن خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين الشاحنتين.