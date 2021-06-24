شرطة الفجيرة.. محاضرة حول مخاطر المخدرات

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة وبالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل محاضرة تثقيفية حول مخاطر الإدمان، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى فئة الشباب حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية ودور الأسرة والمجتمع في الوقاية وتحصين الأبناء من آفة الإدمان، وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة وبرامج الحملة التوعوية (لنحمي أبناؤنا من المخدرات) للتصدي لظاهرة الإدمان.

وتحدث المحاضر الدكتور أنس محمود فكري رئيس قسم التثقيف الصحي في المركز الوطني للتأهيل حول دور المركز في استقبال المرضى والمدمنين واحتوائهم من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية اللاحقة وعلاجهم.