فحص ميداني لرخصة القيادة بالمنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)

فعّلت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، خدمة الفحص الميداني للحصول على رخصة القيادة بالمنطقة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي معهد الشارقة للسياقة، لتضاف إلى مجموعة خدماتها المميزة المنتشرة في كل مناطق ومدن الإمارة. وقال العقيد حمد الريامي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، إن القيادة الشرطية تحرص كل الحرص على تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة تحقق ثقة ورضا المتعاملين، لافتاً إلى أن فرع فحص السائقين أصدر 1130 رخصة قيادة جديدة منذ شهر مارس الماضي حتى منتصف يونيو الجاري.

وأضاف: الفرع يقدم عدة خدمات للراغبين في الحصول على رخصة القيادة، تتمثل في إنجاز المعاملات المتعلقة بالحصول على رخص القيادة.