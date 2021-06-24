إغلاق جسر مصفح غداً صباحاً لمدة ساعتين بسبب تمرين لشرطة أبوظبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم الخميس، أنها ستنظم بالتعاون مع الشركاء، تمريناً، صباح يوم غد الجمعة 25 يونيو 2021، بالقرب من «جسر مصفح» بهدف قياس الجاهزية ورفع الكفاءة، بحسب ما جاء على الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على موقع «تويتر».

وأضاف الحساب أنه «سيتم إغلاق الجسر من الساعة 7 إلى 9 صباحاً. لذا، يرجى استخدام طرق بديلة وعدم الاقتراب والتصوير، حفاظاً على السلامة العامة».