«طوارئ أبوظبي»: توفر لقاح كورونا مجاناً لحملة الإقامات أو تأشيرات الدخول منتهية الصلاحية

ذكّرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بتوفر لقاح كوفيد-19 مجاناً لجميع حملة الإقامات أو تأشيرات الدخول منتهية الصلاحية، وفقاً لما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على موقع «تويتر».

وقالت اللجنة إن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وصحتهم ونظراً للظروف الاستثنائية للجائحة.

وأضاف الحساب أن «القرار لا يشمل حملة تأشيرات السياحة أو الزيارة سارية المفعول».