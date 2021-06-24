محمد بن راشد: المعرفة الطبية والتطورات الصحية تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن المعرفة الطبية والتطورات الصحية تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها.

وكتب سموه، على «تويتر»، «أثناء زيارة معرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض ميدلاب… أكثر من 2300 شركة من 64 دولة تجتمع لتبادل أفضل الممارسات والأجهزة الصحية الحديثة».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول «المعرفة الطبية والتطورات الصحية في عالمنا اليوم هي التي تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها».