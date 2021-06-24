عبدالله بن زايد والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأميركية وجهود البلدين الصديقين لصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون والتنمية على الساحة الدولية.

وتوجه سموه بالشكر إلى السفيرة ليندا توماس غرينفيلد على تهنئتها بمناسبة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مؤكداً تطلع دولة الإمارات للعمل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لمواجهة التحديات العالمية الملحة وتعزيز التعاون والشراكة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق السلام والازدهار والتنمية للشعوب.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون القائمة وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. حضر الاتصال المرئي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.