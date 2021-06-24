اختتام تصفيات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

دبي (وام)

انتهت لجنة تحكيم مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة من الاستماع إلى المتسابقين من فئة البراعم الذين بلغ عددهم 11 متسابقاً و11 متسابقاً من فئة الفتيان و11 متسابقاً من فئة الشباب و11 متسابقاً من فئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء. وتختتم لجنة التحكيم مساء اليوم بمقر جائزة دبي الدولية بمنطقة الممزر التصفيات النهائية بالاستماع إلى المتسابقين من فئة الأذان والإقامة، وهم عمر محمد عارف العسلي وخالد أحمد ذكي بدرالدين وعنايت الله تاج محمد والسيد محمد المرغني محمد وزايد سلطان علي عبدالله علي المنصوري وأبوبكر برهاني أبوبكر ومحمد مصطفى السماعيل ومحمد يعقوب ريسي ومحمد شباب ونورالدين محمد عارف العسلي وعمر عبدالعزيز محمد أبوالغيط وعبدالرحمن فايز الحلواني وعبدالله عبدالكريم إسماعيل.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالجهود الكبيرة والخبرة والكفاءة التي تمتعت بها لجنة التحكيم، من خلال أداء مهامها بشكل متميز في اختبار المتأهلين الذين بلغوا مرحلة التصفيات النهائية وعددهم 55 متسابقاً من جميع الفئات.