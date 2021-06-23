الحجرف: جهود كبيرة للإمارات في دعم المشاركة الفاعلة للمرأة

الرياض (الاتحاد)

بارك معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إطلاق مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وأكد معالي الأمين العام أهمية الدور المأمول من المركز بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة، وتأكيداً لدور الإمارات وجهودها في دعم المشاركة الفاعلة للمرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، كما أشاد بالدور الهادف والطموح لهذا المركز في ترسيخ التعاون الدولي ونشر المعرفة وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول قضايا المرأة في شؤون السلام والأمن، بالإضافة إلى تعزيز القدرات بما يضمن دعم مشاركة المرأة في المراكز القيادية بمختلف عمليات السلام محلياً ودولياً، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لصنع السلام والرخاء والازدهار للبشرية.

ورفع خالص التهاني والشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على هذه المبادرة الكريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للمضي قدماً على سير ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم مسيرة العطاء والنماء لتمكين المرأة في كافة المجالات.

وأشار إلى التوجيهات السامية والسديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، لدعم وتنمية دور المرأة في دول المجلس والعالم للقيام بدورها المحوري والمتساوي مع الرجل في مناحي الحياة كافة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد معالي الأمين العام بالدور الحيوي والمحوري المتنامي للمرأة الخليجية، حيث شقَّت طريقها بصورة فاعلة، مسطرة أسمى معاني الإخلاص والطموح، ومتبوئة مكاناً رفيعاً وقيادياً في المجالات كافة والمناصب الحكومية والأهلية، بما فيها القطاع الأمني والعسكري.