سقوط سارقي الكابلات في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية تخصصا في سرقة الكابلات الكهربائية من مواقع مختلفة بالإمارة.

وأوضح العقيد سعيد عبيد بن اعران، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين، أنه وردت عدة بلاغات لإدارة مراكز الشرطة الشاملة عن وجود سرقة أسلاك محولات الكهرباء من مواقع عديدة من إمارة أم القيوين، وبعد انتقال فرق البحث والتحري وقسم مسرح الجريمة إلى تلك المواقع، وورود التقرير الفني لمسرح الجريمة بانطباق بعض الآثار على شخص آسيوي، تم تشكيل فريق للبحث والتحري من فرع السرقات بإدارة التحريات، وخلال 48 ساعة تمكن الفريق من ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته الأدوات والمعدات التي تستخدم في السرقة، وأنه قام ببيع الأسلاك الكهربائية إلى شخص آخر يعمل في تجارة الخردة والسكراب، وبعد اعتراف الأشخاص تم استكمال الاستدلالات معهم، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.