عبد الله المري: مسؤوليتنا كبيرة في رعاية حقوق الإنسان

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالإنجازات التي تحققها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، خاصة تمكنها من تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع تطوير الأنظمة الأمنية في الإدارة، بهدف تطوير وترقية الأنظمة والمعدات الأمنية بمجمع السجون، وتعزيز وتقوية أداء عمليات المراقبة والتحكم الأمني، إضافة إلى مشروع مركز إيداع الأحداث.

وأوضح معاليه أن مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي كبيرة في مجال رعاية حقوق الإنسان، مؤكداً الاهتمام بتقديم كافة الخدمات للنزيل، وحفظ حقوقه في التعليم والصحة والتدريب وغيرها، موجهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاهتمام ببيئة العمل الداخلية للموظفين من خلال الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد مروان جلفار، والعقيد صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه على برنامج تحفيظ القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية المطبّق منذ سنوات.

كما تم منح العديد من النزلاء من النساء والرجال تخفيضاً للعقوبة خلال العام الماضي، وذلك لالتزامهم بالسلوك الحسن، وعدم ارتكابهم للمخالفات.

واطلع معاليه على استمرارية الأعمال خلال جائحة «كوفيد- 19»، من خلال الخدمات المختلفة التي استحدثت، منها خدمة التقاضي عن بُعد للنزلاء، والعيادة الافتراضية، وغيرها.

واستمع معاليه لشرح حول المستفيدين من الدورات التدريبية في إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إذ بلغ عدد المستفيدين من البرامج الرياضية 522 نزيلاً، فيما استفاد 327 نزيلاً من 22 دورة في مجال التدريب المهني، واستفاد 539 نزيلاً من البرامج الدينية، فيما استفاد 275 نزيلاً من 16 دورة تعليمية، وشارك النزلاء في 19 مسابقة دينية.

وتقدم معاليه خلال اتصال عن بُعد بالشكر الجزيل لكل من الدكتورة هدى السويدي من هيئة تنمية المجتمع، وأسرة عبيد الحلو نظير دعمهم المادي والمعنوي الدائم للمؤسسات العقابية والإصلاحية في مختلف الفعاليات.